40 lambrettisti piemontesi e valdostani in visita alla città di Alassio (FOTO)

Sono partiti da tutte le province del Piemonte e Valle d’Aosta 40 lambrettisti del Lambretta Club Piemonte-Valle d’Aosta, capitanati dal loro presidente Bruno Milani, dalla segretaria Antonella Zizzi (torinesi) e dal fondatore nel 1997 Carlo Nano di Costigliole d’Asti.

Destinazione Alassio, dopo essersi concentrati a Mondovì per arrivare in Riviera via Col di Nava. Sono stati accolti dagli alberghi Alfieri e Garden, dove hanno pernottato per visitare Alassio, assistiti dal vicesindaco Angelo Galtieri e dalla polizia locale. Hanno sfilato davanti al Muretto e sul lungomare per poi tornare via Borghetto Santo Spirito, Val Varatella, Bardineto, Calizzano.

Le Lambrette erano naturalmente quelle degli anni 50/60, poiché nel 1972 la proprietà e la produzione emigrarono in India. Gli appassionati lambrettisti tengono però duro perché l’amore per questo scooter che, insieme alla Vespa ha fatto la storia della ricrescita italiana nel dopoguerra, rimane fortissimo.