Finale si colora di viola per la "Giornata Internazionale della Donna": mille violette e tante iniziative tra musica e bellezza condivisa

In occasione dell'8 marzo, il Comune di Finale Ligure promuove un ricco calendario di iniziative per celebrare la Giornata Internazionale della Donna, unendo momenti di profonda riflessione sociale a eventi artistici di rilievo.

Al centro delle celebrazioni spicca la campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne mai bandiera bianca”. Aderendo alla campagna promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Anci, il Comune distribuirà - con il supporto di Filarmonica di Finalborgo, Varigotti Insieme, Garosci de Pia e Compagnia di San Pietro che il Comune ringrazia sentitamente - 1.000 violette nei rioni di Finalborgo, Finalmarina, Finalpia e Varigotti: un gesto simbolico che parla di rispetto, riconoscimento e impegno concreto. Un fiore che non è solo un omaggio, ma il segno visibile di una comunità che sceglie di esserci, e attraverso di esso si lancia un messaggio semplice e diretto: di fronte alla violenza sulle donne non si abbassa lo sguardo, non si fanno passi indietro, non si issa bandiera bianca. È una battaglia culturale, sociale, quotidiana. E riguarda tutti. Cuore della campagna è la bandiera esposta nei Comuni, presidio istituzionale per eccellenza: rappresenta identità, presenza e responsabilità pubblica. Anche a Finale Ligure sarà esposta, per ricordare che l’impegno non si esaurisce l’8 marzo, ma è una scelta costante, ogni giorno dell’anno.

Il programma della giornata si articolerà poi nel pomeriggio, tra diverse sedi, per offrire diverse prospettive e spunti di riflessione. Il Teatro delle Udienze presenterà, alle ore 16, “Il volo”, uno spettacolo poetico sulla metamorfosi interpretato da Simona Gambaro.

Sempre alle ore 16, nella Sala Consiliare del Comune, il Cif Comunale in collaborazione con la Consulta del Volontariato, il Comitato Provinciale Unicef e Ce.S.I.O.G., organizzano l'incontro “Crescere nell'era digitale”. Si parlerà delle sfide educative poste davanti alle nuove generazioni dall'evolversi delle tecnologie, approfondendo, dopo i saluti del sindaco Angelo Berlangieri e l'introduzione di Mons. Giuseppe Militello, l'impatto degli strumenti digitali sul percorso formativo delle nuove generazioni attraverso interventi degli esperti Prof. Ugo Ghione, docente di matematica presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Ferraris-Pancaldo" di Savona, e delle Dott.sse Claudia Rapetti ed Elena Pennacino, esperte grafologhe. L'intera sessione sarà coordinata e moderata dalla Dott.ssa Veronica Cocumazzo in veste di Presidente del Cif e rappresentante provinciale UNICEF.

Spazio anche alla musica con un doppio appuntamento alle 16:30. All'Auditorium “De Stefanis” il concerto pianistico di Paola Arras, con musiche di Scarlatti, Mozart e Chopin; al Centro Civico “Fontana” di Varigotti si terrà invece l'evento “Donne in Concerto”, dedicato alle allieve e docenti dell'Accademia Musicale del Finale.

La giornata si concluderà alle ore 21:00, sempr presso l'Auditorium “De Stefanis”, con la prima teatrale della commedia "Una strana ricetta" di Giorgio Sgarbi. L'evento, patrocinato dallo Zonta Club e dall'Associazione Italiana Donne Medico, sarà arricchito da un momento artistico unico: la pittrice Maria Teresa Tissone creerà un quadro dal vivo durante la rappresentazione, che verrà poi donato per sorteggio a una donna del pubblico.

Attraverso questo ricco calendario, Finale Ligure trasforma l'8 marzo in un'occasione corale di riflessione, educazione e bellezza condivisa.