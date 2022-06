Furgone in fiamme sulla A10 tra Albenga e Andora: autostrada chiusa, sei le persone intossicate

AGGIORNAMENTO ore 14: Il tratto compreso tra Albenga e Andora (e viceversa) è stato riaperto al traffico in entrambe le direzioni.

***

Incendio di un van all'interno di un galleria lungo l'Autostrada dei Fiori, nel tratto compreso tra Albenga e Andora, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata, in direzione del Confine di Stato.

L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna, intorno alle 8.30, e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, la polizia stradale, i sanitari con tre ambulanze della Croce Bianca di Albenga e una della Croce Bianca andorese supportate dal personale medico dell'automedica Sierra, e il personale autostradale.

In totale sono state sei le persone ricoverate, tutte ricoverate in codice giallo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure a causa delle esalazioni dei fumi sviluppatisi nell'incendio.

Per consentire le operazioni di soccorso, e visto il particolare punto dove si è verificato il rogo, il tratto compreso tra Albenga e Andora (e viceversa) è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni.

In prossimità del tratto interessato dal rogo, in entrambe le direzioni di marcia, Autostrada dei Fiori ha segnalato disagi alla viabilità con rallentamenti e code per diversi chilometri, per lo più verso l'imperiese dove gli incolonnamenti hanno superato i 10 km a partire da Borghetto Santo Spirito.