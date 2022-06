Entro le 14 di venerdì 1° luglio la riapertura della galleria Vallon d’Arme sulla A10 tra Andora e Albenga

La riapertura della galleria Vallon d’Arme, sulla tratta Andora-Albenga in direzione Genova, chiusa stamattina per l’incendio di un furgone in transito nel doppio senso di marcia attivato causa cantiere nell’adiacente galleria direzione Francia, è al momento prevista entro le 14 di venerdì 1° luglio.

Attualmente sono in corso le verifiche tecniche sulle strutture e sugli impianti danneggiati della galleria al termine delle quali Autostrada dei Fiori effettuerà gli interventi di ripristino compreso il rifacimento della pavimentazione. Autostrada dei Fiori è impegnata con personale interno e lavoratori di numerose società terze per consentire la riapertura della galleria nel più breve tempo possibile.

Per garantire il transito autostradale in entrambe le direzioni, la concessionaria ha attivato uno scambio di carreggiata nell’adiacente Galleria Vallon d’Arme in direzione Francia, dove è stato rimosso il cantiere presente e attivato un doppio senso di marcia. Le due uscite obbligatorie inizialmente attivate, Albenga in direzione Francia e Andora in direzione Italia, sono state rimosse rispettivamente alle 10.44 (Albenga) e 13.27 (Andora).

Lungo la strada statale 1 “Aurelia”, tra i km 622,000 e 633,000 , il traffico è tornato regolare, in entrambe le direzioni di marcia. Si precisa che – contrariamente a quanto comunicato in precedenza – il tratto interessato è compreso tra i comuni di Alassio e Laigueglia, in provincia di Savona.