Cairo, interrogazione della minoranza sulla qualità dell'aria in città: "Benzo(a)pirene oltre i limiti di legge"

"Abbiamo consultato i dati sulla qualità dell'aria pubblicati sul sito della Regione, dai quali emerge che il benzo(a)pirene, sostanza altamente nociva per la salute, negli ultimi mesi supera di gran lunga i limiti di legge: più del doppio nella centralina di Cairo centro, quattro volte superiore in quella della Mazzucca e ben sette volte al di sopra dei limiti nella centralina di Bragno. Chiediamo, quindi, al sindaco Lambertini, all'assessore all'ambiente Ilaria Piemontesi e alla giunta se hanno intrapreso iniziative per salvaguardare la salute dei cittadini, per individuare le cause di tali superi e per scoprire eventuali responsabilità in merito alle emissioni; quali sono tali iniziative e quale ne sia l'esito".

Così Giorgia Ferrari e Silvano Nervi, consiglieri di minoranza a Cairo Montenotte ("Cairo in Comune"), annunciano l'interrogazione depositata questa mattina dal gruppo consiliare sulla qualità dell'aria in città.