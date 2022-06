"Il 'San Giuseppe' possiede i requisiti per la qualifica di 'ospedale di area disagiata'": "+Cairo" presenta una mozione

"Il 'San Giuseppe' di Cairo possiede tutti i requisiti previsti per essere considerato 'ospedale di area disagiata".

Nella giornata odierna il gruppo di opposizione "+Cairo" ha depositato una mozione (la prima del mandato 2022/2027) per impegnare il sindaco Paolo Lambertini "ad adoperarsi affinché la Regione provveda alla calendarizzazione di una discussione in Consiglio regionale della legge di iniziativa popolare per il riconoscimento di tale qualifica al nosocomio valbormidese".

"Il piano sanitario regionale è assolutamente lacunoso rispetto al presidio ospedaliero di Cairo Montenotte - si legge nella mozione a firma dei consiglieri comunali Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio - Inoltre appare fortemente problematico e di sostanziale indecifrabilità cosa avverrà all'interno del nosocomio con la conseguente violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e ragionevolezza rispetto all'interesse primario della salute pubblica".

Come oramai noto, il piano della Regione è quello di trasformare il 'San Giuseppe" in un ospedale di comunità e casa di comunità, la prima struttura in Liguria con tali caratteristiche. Giovedì 30 giugno il presidente della Regione Giovanni Toti sarà a Cairo per dare il via al progetto (LEGGI ARTICOLO).

"Avevamo detto che nei primi 60 giorni del nostro mandato avremmo presentato alla Regione questo documento, e nel modo che ci era possibile, come opposizione, abbiamo mantenuto la promessa ai cittadini, decidendo di partire dal tema più sentito, quello della sanità e dell’ospedale" aggiungono dal gruppo "+Cairo".

"Speriamo di non sentirci rispondere come già dichiarato dal sindaco Lambertini in passato 'il riconoscimento di area disagiata non è la soluzione per ottenere il servizio di emergenza. La strada è il progetto da 10 milioni di euro', per passare nel mezzo di ogni negazione sulla necessità di un pronto soccorso" concludono dalla minoranza.

In allegato il testo della mozione.