"Impegno per Carcare" attacca l'operato del sindaco De Vecchi: "Gestione superficiale e inadeguata"

"Siamo invidiosi! Così siamo stati "dipinti" dal nostro sindaco dopo le domande poste dal nostro gruppo e da molti cittadini sui 552 mila euro spesi in via Nizzareto. Eh no! Signor sindaco, non è invidia la nostra né disprezzo; il nostro atteggiamento è la constatazione di una gestione comunale personale, superficiale e inadeguata. Da Lei, pretendiamo soltanto di essere il sindaco di tutti i Carcaresi!". Cosi commenta in una nota il gruppo "Impegno per Carcare".

"E’ da 4 anni che noi facciamo interpellanze e interrogazioni, denunciamo situazioni anomale, ma Lei, sempre, costantemente non risponde nel merito e, come suol dirsi, si limita a fare polemiche gettando regolarmente “la palla in tribuna”. Non è invidia, né disprezzo chiederle, a nome dei numerosi cittadini che rappresentiamo, risposte puntuali e congrue sui 552.000,00 euro spesi in via Nizzareto opere in parte eseguite ma non conforme al capitolato".

"Ne citiamo solo uno, ma ce ne sono altri dieci interventi di cui aspettiamo le risposte, che ne è dell’impianto di irrigazione a servizio automatico delle aree verdi costato euro 18.000,00 di cui si sono perse le tracce? Non è invidia, né disprezzo se chiediamo di sapere le motivazioni dell’ennesimo taglio di nastro propagandistico pre-elettorale, alla presenza di pochi intimi, di un’opera in attesa di collaudo e quindi priva delle garanzie legali in caso di infortunio da parte di chi l’utilizzasse. Ma lei, signor sindaco, non risponde mai nel merito! Mai!".

"E per quanto riguarda il dialogo, per farlo bisogno essere in due ma nel nostro caso Lei non è mai disponibile o evita di esserlo, forse perché impreparato o privo di argomenti probanti, per affrontare i problemi per quello che sono, rifugiandosi sempre in incomprensibili giri di parole ed argomenti che nulla hanno a che fare con le nostre richieste - conclude il gruppo di opposizione - Oggi siamo noi a chiedere a questa amministrazione di non "girare in largo" e di dare definitivamente risposte alle legittime domande dei suoi concittadini. Non fare questo è a nostro avviso mostrare disprezzo!".