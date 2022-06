Lavoro, Piana (Lega): “Politiche di sostegno per gli over 40, approvato in Giunta il nostro odg”

“Lavoro e reinserimento dei disoccupati over 40. Oggi, in questo periodo di crisi e caro bollette, occorrono politiche di sostegno ai cosiddetti ‘lavoratori maturi’. L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta a promuovere una cultura e le ‘buone pratiche’ finalizzate alla valorizzazione degli ultraquarantenni nei processi di ricerca e selezione di personale, a indirizzare la programmazione dei corsi di formazione per disoccupati finanziati dalle risorse pubbliche verso i profili professionali per cui risultano maggiore difficoltà di reperimento e maggiori opportunità di inserimento occupazionale come il turismo, la manifattura, il socio-sanitario e comunque tutti quei settori dove venga registrato un particolare fabbisogno in Liguria, al coinvolgimento delle aziende anche con tavoli di concertazione ‘ad hoc’ che rappresentino il mondo del lavoro e dei sindacati, alla realizzazione di campagne di comunicazione per dare visibilità a imprese e agenzie del lavoro valorizzando i comportamenti particolarmente virtuosi, a favorire un’equilibrata combinazione tra incentivi economici e ‘buone pratiche’ manageriali oltre a un’efficiente rete di ‘outplacement’ e ricollocazione dei lavoratori over 40”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana.