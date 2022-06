L'auspicio per il futuro della Samp: "Identificare un soggetto interessato prima della fine della campagna acquisti"

Prosegue tra ipotesi di cessione della società e voci di calciomercato l'estate calda della Sampdoria.

Nelle ultime ore relativamente al futuro del club attualmente presieduto da Marco Lanna è intervenuto Marco Samaja, amministratore delegato di Lazard Italia (banca d'affari incaricata della ricerca di un acquirente per il club): "L'interesse c'è, il calcio italiano attira, ora è da vedere se riusciamo a finalizzare in tempi rapidi una operazione che soddisfi il trust che gestisce la Samp - ha dichiarato ai microfoni de 'La politica nel pallone', trasmissione in onda su Gr Parlamento - L'auspicio è identificare un soggetto prima della fine della campagna acquisti. Molto spesso parliamo di consorzi, i soggetti maggiormente accreditati sono americani".

Per quanto riguarda invece la campagna di rafforzamento della rosa da affidare a mister Marco Giampaolo, nel mirino della dirigenza blucerchiata c'è Dario Saric: con il centrocampista bosniaco dell’Ascoli ci sarebbe già un accordo di massima anche se, nelle ultime ore, l'Udinese sembrerebbe aver virato in maniera concreta sul giocatore forte del fatto che alla guida dei friulani è arrivato l'ex tecnico ascolano Sottil che ben conosce le potenzialità del classe '97. Piace anche lo juventino Filippo Ranocchia: al talento classe 2001 sembrerebbero interessate pure Lecce, Udinese ed Hellas Verona.

Il colpo grosso per la mediana blucerchiata potrebbe però essere Gonzalo Villar. Il giocatore, reduce dall'esperienza al Getafe, gradirebbe la destinazione, la Roma non sembra convinta di un nuovo prestito e lascerebbe partire il giocatore solo dopo aver esaminato una soluzione definitiva. A quel punto il tesoretto per l'affondo decisivo potrebbe arrivare dalle cessioni.