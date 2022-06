Noli, la serata col prof Barbero rovinata dai vandali: danneggiata la panchina contro la violenza sulle donne

Doveva essere una serata di festa per tutta Noli. E il bagno di folla di persone, in particolare giovani, che ha accolto, ascoltato e poi accodatesi per il firma copia del professor Alessandro Barbero hanno di fatto attestato il successo per il primo appuntamento della rassegna letteraria "Libri sotto la Loggia" di piazzetta Chiappella.

Peccato che alcuni passi più a sud, sul lungomare Marconi, a rovinare il clima sereno e di sola gioia sono stati alcuni vandali che hanno danneggiato in parte la panchina contro la violenza sulle donne rompendone un'asse della seduta.

L'attenzione purtroppo, coi due eventi a confronto, cade sui secondi perché, come scritto dall'Amministrazione sulla pagina Facebook del Comune, "ai primi, per fortuna, non abbiamo nulla da insegnare".

"E' un gesto stupido, certamente di cattivissimo gusto contro questa panchina che rappresenta un simbolo. Mi auguro sia una ragazzata di chi ha rovinato un arredo urbano come successo con altri e che non si tratti di un gesto dimostrativo altrimenti sarebbe assolutamente grave" commenta il sindaco Ambrogio Repetto, mentre la macchina comunale si è immediatamente attivata per ripristinare la panchina.