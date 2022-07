Fiera dell’Aglio di Vessalico domenica un importante convegno sulle caratteristiche e prospettive di tutela e promozione di questo importante prodotto d’eccellenza della Valle Arroscia

“Chi mangia aglio, campa gli anni di Noè” è questo il titolo del convegno sulle caratteristiche dell’aglio di Vessalico che si svolgerà domenica con inizio alle ore 11.00 nell’ambito del ricco programma della tradizionale Fiera.

All’incontro moderato da Claudio Porchia, giornalista e presidente dell’Associazione “I Ristoranti della Tavolozza”, dopo i saluti del Sindaco di Vessalico, Paola Giliberti, interverranno:

Laura De Benedetti (CREA, Sanremo), Federica Leuzzi (nutrizionista), Roberto Pisani (enogastronomo), dott. Claudio Battaglia (presidente LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Andrea Ferrari (presidente del Comitato per la Tutela dell’Aglio di Vessalico), Daniela Di Forti (responsabile condotta Slow Food Imperia), Alberto Marini, (presidente della Cooperativa A Resta, presidio Slow Food), Enrico Lupi Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Olmo Romeo coordinatore provinciale CNA Turismo e Commercio con le conclusioni di Alessandro Piana Assessore regionale agricoltura e vice presidente regione Liguria.

Durante l’incontro Alessandro Giacobbe presenterà la Relazione Storica, che sarà allegata alla richiesta di riconoscimento IGP.

"Gli eventi di questi giorni a Vessalico – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Marketing Territoriale e Sviluppo dell’Entroterra Alessandro Piana – vedono un sostegno importante e attivo della Regione Liguria che da tempo, tramite il mio Assessorato e gli Uffici, sta lavorando in sinergia con il Sistema Camerale, il Comune di Vessalico e il sindaco Paola Giliberti, l’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia , il Comitato di Produttori, il Consorzio di Valorizzazione, Promozione e Tutela, CNA e diverse associazioni. L’obiettivo comune è la piena valorizzazione di un prodotto simbolo del genius loci e della tradizione come l’aglio di Vessalico, nel nome della sostenibilità ambientale ed economica, per sensibilizzare consumatori, ristoranti e horeca a promuovere le produzioni d’eccellenza e la tracciabilità, che garantisce il luogo di coltivazione e trasformazione. Non solo: è un vero e proprio viaggio nella bellezza del territorio, nel lavoro dell’uomo e nel rispetto dei tempi slow di produzione, che rappresenta anche un presidio del fare rete e un potenziamento del senso di comunità per il borgo e per l’intera vallata. La tavola rotonda in programma diventa così un ulteriore stimolo di ritrovo e di cultura in un rapporto mutualistico tra ambiente e sapori antichi, inserendosi nel quadro complessivo del riconoscimento IGP, guardando a questo target consapevoli che l’agroalimentare è volano dello sviluppo e ambasciatore della nostra regione nel mondo. Regione Liguria partecipa proprio per testimoniare unità di intenti per lo sviluppo dell’entroterra e per favorire la redditività della nostra agricoltura”.