Presunto peculato, disposta l'archiviazione per il presidente della Provincia Olivieri: "Sono sollevato"

Archiviazione. Questa la decisione presa nei confronti del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri indagato nel dicembre del 2021 per peculato.

La Procura tramite il Pubblico Ministero Claudio Martini lo accusava di un presunto utilizzo dell'auto in dotazione a Palazzo Nervi per scopi diversi da quelli istituzionali e di servizio.

Avevo ricevuto gli atti il 3 dicembre del 2021 ed è un giorno che non dimenticherò. Si era infatti aperto un percorso intenso di mesi con la presentazione di una prima memoria e poi di una documentazione più strutturata".

"Ero stato sottoposto ad interrogatorio e avevo risposto alle domande. Ho imparato che l'utilizzo dell'auto é uno strumento utile per ottimizzare le giornate ed è stato riconosciuto in una maniera corretta - prosegue il numero uno di Palazzo Nervi che nelle settimane scorse ha approvato il rinnovamento del regolamento interno provinciale che risaliva al 1965 e che tratta anche di quella tematica - È una parentesi particolare che si è chiusa e non posso che essere sollevato".