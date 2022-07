A10, da oggi (2 luglio) al 5 settembre rimossi tutti gli scambi di carreggiata tra Savona e Albenga

Fino al 5 settembre rimossi tutti gli scambi di carreggiata sull’autostrada A10 tra Savona e Albenga, non solo nei fine settimana ma anche nei giorni feriali nelle ore diurne.

"Il piano condiviso con le concessionarie – spiega l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone – prevede per tutto il periodo estivo la rimozione dei cantieri nei fine settimana, dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo. Nel caso dell’Autostrada dei Fiori, gli scambi di carreggiata sono stati rimossi ieri alle 12.30, con un po' di anticipo".

"Inoltre, in attuazione a quanto avevamo già previsto nell’ultima riunione del tavolo tecnico del 20 giugno scorso, è stato deciso che a partire da lunedì prossimo, 4 luglio, fino al 5 settembre, quindi per due mesi, non verranno rimontati e quindi il tratto sarà libero da scambi di carreggiata anche nelle ore diurne dei giorni infrasettimanali, per consentire una maggiore fluidità del traffico nei mesi estivi di maggiore movimentazione turistica" conclude Giampedrone.