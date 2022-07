Dego "comunità virtuosa": "Grande sintonia tra comune e associazioni per far conoscere il territorio"

Dego "comunità virtuosa". In occasione della XXXVIII Fiera del Commercio e dell'Artigianato 2022 in programma a Piana Crixia, il comune valligiano è stato premiato per aver interpretato alla perfezione negli ultimi anni il "senso della comunità"

Questa la motivazione: "L'affiatamento e l'entusiasmo sono veri motori che sanno portare lontano. Ne avete dato un esempio qui, alla XXXVIII Fiera del Commercio e dell'Artigianato. La Fiascolata, il vostro prodotto a denominazione comunale d'origine e le mille altre iniziative messe in campo a promozione del territorio ne sono altrettante testimonianze".

"Tra il comune e le associazioni del territorio c'è grande sintonia - spiegano dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Siri - L'obiettivo è organizzare eventi per far conoscere il nostro paese".