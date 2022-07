Savona, il ponte mobile della Darsena di Savona torna pienamente operativo

Domani 5 luglio a partire dalle ore 9 il ponte mobile della Darsena di Savona rientrerà in piena operatività.

Il via libera dei tecnici al ripristino dell’accessibilità pedonale e marittima alla darsena di Savona è arrivato oggi, nel tardo pomeriggio, terminati i test sul funzionamento e seguiti ai lavori di sostituzione del motore danneggiato che aveva causato il fermo dell’infrastruttura che collega la città alla vecchia darsena, è arrivato.

A seguito di verifiche, sopralluoghi e valutazioni per individuare le cause del guasto avvenuto a fine maggio, e alla contemporanee difficoltà riscontrate per l’approvvigionamento della componentistica compatibile, in pochi giorni si è provveduto alla sostituzione del motore danneggiato reperito sul mercato tedesco.

Si tratta di una misura “provvisoria” che ha consentito il ritorno alla normale funzionalità del ponte e l’ormeggio in sicurezza presso la darsena Vecchia.

Nell’autunno è previsto l’arrivo e l’installazione del motore definitivo al momento non disponibile sul mercato.