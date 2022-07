Vessalico: numeri record per un'edizione della Fiera dell'Aglio da incorniciare (Le foto dell'ultima giornata)

Si è chiusa con un successo straordinario e registrando una grandissima partecipazione di pubblico la 262 edizione della Fiera dell'Aglio di Vessalico. Per tre giorni il paese della Valle Arroscia il cui nome è associato ad un Aglio di grande pregio conosciuto non solo in Italia, ma in tutto il mondo, ha accolto il numeroso pubblico interessato sia ad acquistare le tradizionali reste sia a seguire il ricco programma, che ha accompagnato la manifestazione.

Nella giornata conclusiva si è svolto l’interessante convegno “Chi mangia aglio, campa gli anni di Noè” moderato dal giornalista del gruppo Morenews, Claudio Porchia, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta delle caratteristiche dell’aglio di Vessalico viste da diversi punti di vista.

Dopo i saluti del Sindaco di Vessalico, Paola Giliberti, sono intervenuti: Laura De Benedetti del CREA, Sanremo, che ha parlato del progetto di risanamento e mantenimento in purezza dell'aglio di Vessalico; la dietista dell’Asl1 Federica Leuzzi ha parlato della proprietà nutrizionali e dell’importanza di inserire questo prodotto nella nostra alimentazione quotidiana, Roberto Pisani giornalista enogastronomo, ha svelato i segreti per cucinarlo senza problemi ed in particolare ha presentato una inedita ricetta di bagna cauda in versione estiva, una bagna freida realizzata con aglio di vessalico, olio, acciughe e salsa di soia, il dott. Claudio Battaglia, presidente LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori ha relazionato sul rapporto con la nostra salute raccontando simpatici aneddoti relativi alla sua professione, Olmo Romeo coordinatore provinciale CNA Turismo e Commercio con un preciso e puntuale intervento ha richiamato il legame fra eccellenze dell’agroalimentare e turismo, Daniela Di Forti fiduciaria della condotta Slow Food che va da Ospedaletti a Cervo ha ricordato il percorso e l’impegno a tutela e promozione di questo prodotto, che è fra i presidi più conosciuti. Infine Andrea Ferrari, presidente del Comitato per la Tutela dell’Aglio di Vessalico e Alberto Marini, presidente della Cooperativa A Resta, presidio Slow Food hanno portato i loro interventi di saluto e ringraziamento a tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio il convegno è proseguito con gli interventi di Alessandro Piana Assessore regionale agricoltura e vice presidente regione Liguria, Enrico Lupi Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria e Dario Biamonti, direttore del Gal, che hanno parlato delle inziative per il riconoscimento dell’IGP all’aglio di Vessalico. In chiusura di convegno Alessandro Giacobbe ha presentato l’interessante Relazione Storica, che sarà allegata alla richiesta di riconoscimento IGP.

Dirante la giornata una piccola folla ha accolto l’arrivo delle auto d’epoca, in collaborazione con Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori; il cartoonist Tiziano Riverso ha realizzato vignette e caricature e la chiusura della festa è stata all’insegna della dolcezza con lo show cooking del maestro gelatiere Alessandro Racca che ha realizzato e portato in degustazione un dessert delizioso con una mousse di cioccolato su cramble di stroscia e aglio di vessalico candito.

Il sindaco Paola Giliberti chiudendo la festa, visibilmente soddisfatta per un successo che è andato oltre ogni più rosea aspettativa ha ringraziato tutti e dato appuntamento al prossimo anno con una edizione che nelle ambizioni vuole andare oltre i risultati straordinari di quella appena conclusa. Un ringraziamento particolare alla Cna di Imperia che con la presenza dei dirigenti e dei numerosi artigiani ha contributo a realizzare un programma ricco e interessante che ha raccolto tanti complimenti e commenti favorevoli ed al giornalista della nostra testata, Claudio Porchia, che ha presentato e condotto con grande esperienza e simpatia tutti gli eventi del programma.

"La fiera resta un momento di riferimento - spiega il vice presidente con delega all'Agricoltura Alessandro Piana - per consolidare e potenziare rapporti, per promuovere questa eccellenza in un momento importante come la sfida per l'ottenimento dell'IGP. Circa una trentina i produttori che hanno partecipato, in un contesto culturale e conviviale, con cui ci siamo confrontati sulle politiche regionali di sostegno, consapevoli che prodotti come l'aglio di Vessalico possono e devono rimanere la chiave di volta per lo sviluppo dell'entroterra. Un ringraziamento particolare al Comune di Vessalico, al sindaco Paola Giliberti, al Sistema Camerale, all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Arroscia, al Comitato di Produttori, alla Cooperativa La Resta, a Slow Food, al Consorzio di Valorizzazione, Promozione, Tutela, al CNA e alle diverse associazioni con cui stiamo lavorando proficuamente".