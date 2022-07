12enne si allontana da Voghera con un ragazzo: ritrovata nel savonese

Dodicenne scomparsa da Voghera ritrovata ieri sera nel savonese. L'allarme era stato lanciato in mattinata quando la ragazzina aveva fatto perdere le proprie tracce, allontanandosi da casa con un ragazzo più grande di lei. Le telecamere situate fuori dal locale McDonald's avevano ripreso il momento attorno alle ore 8 circa.

Nel corso della giornata il padre della ragazzina aveva lanciato diversi appelli sui social, postando la foto della figlia e del giovane con cui si era allontanata. Una prima svolta era arrivata dopo una segnalazione attendibile: l'avvistamento dei due alle ore 10 circa in stazione a Voghera mentre salivano su un treno diretto a Varazze. Nel frattempo la ragazzina si sarebbe messa in contatto con la madre per far sapere che stava bene e di non cercarla.

Le ricerche comunque, tenuto conto dell'età, sono proseguite per tutta la giornata. La 12enne è stata ritrovata dai carabinieri, pare all'interno di un'abitazione dell'entroterra valbormidese. La posizione del ragazzo è al vaglio degli inquirenti: se maggiorenne rischia comunque una denuncia per sottrazione di minore.