Moto a terra in strada Romana a Varazze. L'incidente si è verificato questa mattina e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Oro di Albissola. Il conducente della moto, una ragazza di 29 anni, ha riportato qualche trauma alla parte destra del corpo.

E' stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. La dinamica è ancora in via di ricostruzione.