Nuovo direttore dei musei di Savona, al primo posto del concorso Barbara Barbantini

Barbara Barbantini si è classificata al primo posto del concorso per diventare il nuovo direttore della pinacoteca civica di Savona e i musei civici con la nomina che verrà formalizzata ufficialmente nei prossimi giorni.

Barbantini, laureata in Lettere Moderne ad indirizzo storico-artistica, opera da anni nell’ambito dell’educazione museale e mediazione del patrimonio culturale, docente di storia dell'arte per quasi 15 anni al liceo Chiabrera Martini di Savona, attualmente è dal 2018 docente di Didattica per il museo contemporanea presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova.

La savonese, ha sbaragliato la concorrenza di Massimiliano Caldera, 50 anni, laureato in lettere e filosofia disciplina storia dell'arte, funzionario della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per il Piemonte e dopo diverse province piemontesi successivamente della città metropolitana di Torino. Attualmente coordinatore del servizio beni storico-artistici della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana, responsabile delle collezioni di palazzo Chiablese dal 2020 e direttore dell’Archivio Restauri di Torino.

Caldera nonostante l'ottimo curriculum che gli ha fatto raggiungere 31 punti, nel colloquio ne ha totalizzati 42 per un totale di 73 che non gli sono bastati a raggiungere gli 85 della prima classificata Barbantini (25 curriculum, 60 colloquio) e i 75 di Barbara Viale (17 curriculum, 58 colloquio).

Nel settembre 2018 era andata in pensione la storica direttrice dei musei Eliana Mattiauda dopo circa 23 anni di servizio con il comune che per via del piano di riequilibrio finanziario non poteva sostituirla.