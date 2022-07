Sversamento fognario nel fiume Bormida, "Impegno per Carcare": "Problema che si ripete da oltre due anni"

Fuoriuscite e trafilamenti attivi di liquami fognari in diversi punti della condotta, nonché forte odore con sversamento nel fiume Bormida di Pallare, nel tratto compreso tra il ponte Vecchio, piazza Caravadossi e piazzale deposito vetreria: il gruppo di opposizione "Impegno per Carcare" presenta un'interrogazione.

"Il 18 settembre 2019 sono stati eseguiti vari sopralluoghi da parte di Arpal lungo il fiume Bormida. Gli addetti hanno riscontrato la fuoriuscita di liquami fognari con sversamento nel corso d'acqua" spiegano i consiglieri Rodolfo Mirri, Alessio Morrone e Daniela Lagasio.

"Il 23 settembre 2019 Arpal ha inviato una comunicazione al comune di Carcare, al C.l.R.A., all'Asl 2 e alla provincia intimando un sollecito e tempestivo intervento nella ricerca ed eliminazione di tale contaminazione - proseguono i consiglieri - Il 23 maggio 2022 a seguito di numerose segnalazioni ricevute da parte dei cittadini carcaresi, il nostro gruppo consiliare ha ritenuto opportuno, ancora una volta, inviare una nuova segnalazione ad Arpal".

"Il 26 maggio l'intervento da parte di Arpal ha rilevato e constatato numerose fuoriuscite e trafilamenti attivi di liquami fognari in diversi punti della condotta scatolare in cemento per la raccolta delle acque reflue, posizionata lungo la sponda orografica sinistra del corso dell'acqua in corrispondenza del centro di Carcare, recapitante all'impianto di depurazione C.I.R.A.".

"La situazione è peggiorata rispetto al settembre 2019 - concludono dall'opposizione - Constatato che sono trascorsi oltre due anni senza ricevere nessun aggiornamento e che tale criticità alla data odierna non è stata ancora risolta, l'amministrazione comunale come intende procedere per risolvere strutturalmente tale problema. Inoltre, quali iniziative vuole intraprendere nei confronti del C.I.R.A., considerato che risulta essere il gestore della condotta che porta al depuratore consortile a tutela dell'igiene e della salute del cittadini".