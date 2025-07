Savona, la Giunta approva il Protocollo per la tutela del lavoro negli appalti pubblici

Un protocollo di Intesa per garantire la qualità e la sicurezza del lavoro negli appalti pubblici. L'accordo è stata approvata dalla giunta comunale e il documento sarà adottato da Comune, Provincia, Prefettura, organizzazioni sindacali e Unione Industriali della Provincia di Savona.

Il nuovo protocollo nasce come evoluzione di un precedente accordo siglato nel 2018 per il settore dell’edilizia, aggiornato alla luce delle recenti modifiche normative. Il protocollo nasce per favorire una cultura della legalità e della sicurezza nei cantieri, garantendo il rispetto dei Contratti collettivi nazionali di lavoro e contrastando ogni possibile infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento, realizzazione ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, in un settore dove si lavora spesso in subappalto.

Il documento, articolato in una parte generale comune a tutti gli appalti e in due sezioni speciali dedicate rispettivamente a lavori e a servizi e forniture, è frutto di un percorso di confronto avviato da anni al Tavolo tematico sulla tutela e salute del lavoro attivo presso la Provincia.