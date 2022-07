Sanità, Rossetti (PD): “Sulla medicina territoriale la Giunta Toti è sorda a ogni proposta”

“La carenza di medici di medicina generale e un problema di cui la Regione Liguria e l’assessore alla sanità part-time Toti ne sono a conoscenza da anni e le possibilità per migliorare una situazione fortemente critica ci sono, ma la giunta rimane immobile, sorda alle istanze e sempre in attesa che o il Pnrr , o il Governo. È stata fatta nella scorsa settimana la commissione sanità e finalmente sono state presentate molte proposte concrete, alcune realizzabili in tempi brevi che non ammettono più giustificazioni e ritardi di intervento, altre di cui Toti dovrebbe farsi carico e portarle a Roma, ma mentre in altre regioni si è deciso, noi siamo ancora in attesa che si faccia qualcosa”, dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“Le richieste dei medici di medicina generale sono chiare e si possono applicare fin da subito a partire dall’aumento del numero di assistiti per singolo medico, passando dai 1500 attuali a 1800, aggiungendo però un contributo sulle spese amministrative e di segreteria per evitare il carico amministrativo che caratterizza il loro lavoro; aumentare gli incentivi per i medici delle aree montane, portare a 1.300 il numero ottimale di pazienti; rivedere le compatibilità previste tra incarichi orari e numero di pazienti presi in carico e quelle tra la figura del medico di medicina generale e servizi gestiti – continua il consigliere Pd -. Sono misure chieste dalla stessa associazione dei medici di famiglia che proprio per colmare la carenza di organico a cui si sta andando incontro chiede anche di dare agli ultrasessantenni la possibilità di rimanere in servizio”.

E rispetto al presidio di oggi dei medici della giardia medica dichiara: "Esprimo piena solidarietà ai medici dell'ex guardia medica. Dopo una commissione sanità svoltasi a febbraio contavamo su risposte adeguate alle loro richieste sull'applicazione del contratto; il mantenimento di alcuni poli delle cure di continuità; il prosieguo di alcuni progetti che consentono di raggiungere retribuzioni minime. Da febbraio invece è calato il silenzio dell'indifferenza Totiana”, conclude Rossetti.