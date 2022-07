Spotorno, interpellanza dei consiglieri Spiga e Pendola sul decoro di piazze e parchi centrali

"Come è stato possibile far ridurre una piazza principale del paese, come Piazza Rizzo, in queste condizioni? Comprendendo che l’acidità degli aghi dei pini non consenta una proficua crescita del manto erboso, perché non si è provveduto a trovare soluzione alternative come i manti erbosi a rotoli, ad esempio? Come mai in 5 anni di amministrazione non è stata messa mano alla gestione e riqualificazione incisiva dei parchi? Malgrado il divieto per l’accesso dei cani nelle aiuole, sono presenti varie deiezioni degli stessi, sarà previsto un maggior controllo in futuro? E’ prevista una riqualificazione urgente della piazze e parchi in vista della stagione estiva? Quali interventi, sono previsti, per la quotidiana manutenzione delle periferie, anche per scongiurare la presenza di roditori e ungulati, che rovesciano i bidoni della raccolta differenziata, ove non poste le gabbie contenitive? A seguito di quanto accaduto in data 14 maggio, è previsto un aumento dei controlli notturni nei parchi o il futuro posizionamento di telecamere per vigilare queste aree pubbliche e dare maggior sicurezza ai cittadini?" domandano in sintesi Spiga e Pendola al sindaco Mattia Fiorini e all'assessore ai lavori pubblici Marina Peluffo.