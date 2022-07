Savona, controlli della polizia alle Trincee: segnalati due uomini per possesso di hashish e di un coltello da 20 cm

Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Savona in città.

I servizi, realizzati quotidianamente in fasce orarie differenziate ed anche nelle zone ad alta frequentazione turistica, sono finalizzati principalmente alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza, in tutte le aree della città.

Nell’ambito di questi servizi, ieri sono stati segnalati in stato di libertà due uomini, uno con l’accusa di possesso di sostanza stupefacente e uno per possesso di un coltello.

Mentre era in corso il servizio straordinario di controllo del territorio con personale dell’UPGSP, del Reparto Prevenzione Crimine di Genova e della Divisione Polizia Amministrativa, ieri pomeriggio, nei giardini delle Trincee è stato sottoposto a controllo un uomo trovato in possesso di circa 68 grammi di hashish suddivisa in 6 pacchetti, materiale immediatamente sequestrato.

Nel corso dello stesso intervento è stata controllata un’altra persona che invece è stata trovata in possesso di un coltello della lunghezza di 20 cm, anche questo immediatamente sequestrato.

"Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile" dicono dalla Polizia di Stato.