Albisola Superiore, fermato per controlli aveva 10 panetti di hashish nello zaino, disposti i domiciliari

Fermato per controlli alla stazione, aveva con sè 10 panetti di hashish. Nel corso di normali controlli, nella mattinata di ieri, 6 marzo, i Carabinieri della Stazione di Albisola hanno fermato un uomo di 32 anni nella zona della stazione ferroviaria di Albisola Superiore. L'uomo, proveniente da Genova e sprovvisto di documenti, ha subito destato sospetti.

Durante il controllo, all’interno dello zaino dell’uomo sono stati rinvenuti 10 panetti di hashish, per un totale di oltre un chilogrammo di sostanza stupefacente.

Al termine degli accertamenti, il 32enne è stato arrestato. Il giudizio direttissimo, celebrato nel primo pomeriggio di ieri, ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

Il procedimento si trova attualmente nella fase preliminare e i provvedimenti adottati finora non implicano la responsabilità dell’indagato, dal mom,ento che non è stata ancora assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria.