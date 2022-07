Savona, ruba un borsello da un'auto in sosta e cerca di scappare buttandosi in mare: bloccato dalla polizia

La squadra volanti della polizia di stato durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via Cimarosa a Savona dove era stato segnalato il furto di un borsello da un veicolo in sosta.

Dalle testimonianze di chi ha assistito al furto e dalle indicazioni dello stesso derubato, è stato individuato e bloccato - in maniera rocambolesca - nella spiaggia adiacente a via Cimarosa, il presunto responsabile mentre cercava di defilarsi velocemente alla vista dei poliziotti. Non solo ha provato a dileguarsi tra i bagnanti ma si è addirittura gettato in acqua fingendo di fare il bagno.

Nonostante il tentativo di seminare i poliziotti, il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato.

Nel corso delle ricerche del materiale oggetto di furto, i poliziotti hanno trovato, nascoste dietro un cespuglio, tre borse con marchi contraffatti che sono state sequestrate a carico di ignoti.

L'intervento fa seguito alle segnalazioni in via delle Trincee di due soggetti in possesso di hashish e un coltello (poi sequestrati).

"Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile" spiegano dalla Polizia di Stato.