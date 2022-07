Loano, Demis Aghittino neo segretario cittadino della Lega: "La nostra forza è la presenza sul territorio"

Nella mattinata di ieri alla presenza dell’onorevole Edoardo Rixi si è riunita la sezione loanese della Lega per Salvini premier.

I militanti all’unanimità hanno eletto come segretario cittadino Demis Aghittino, attuale capogruppo del carroccio in consiglio comunale.

Il neo segretario sarà coadiuvato nelle gestione del partito dai militanti Gianni Lo Vetere, Valentina Vignone, Matteo Pesce (consigliere comunale) e Luca Lettieri (l’attuale primo cittadino).

"Insieme a Rixi è stata inoltre l’occasione per fare il punto sulle prossime sfide politiche ed elettorali, ma soprattutto una seria riflessione sull’azione di governo in questi anni. La Lega ha sempre lavorato per la difesa del ceto medio, della piccola e media impresa, per la lotta all’immigrazione selvaggia ed illegale e contro un fisco iniquo, nonostante gli alleati di governo non siano stati sempre molto collaborativi" dice il neo segretario cittadino.

“La nostra forza è la presenza sul territorio, grazie alle centinaia di amministratori locali, regionali, sindaci e soprattutto grazie ai cinque presidenti in quota Lega - fa eco il neo segretario Aghittino all’onorevole Rixi - sono sicuro che questo radicamento che va da nord a sud ci aiuterà a dare le risposte più giuste ai cittadini. Loano, nel suo piccolo, è un esempio di buon governo, chi lavora bene viene poi premiato dalle urne”.