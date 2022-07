Pietra, Enrico Baral nuovo segretario cittadino della Lega: succede a Sara Foscolo

Ieri, sabato 9 luglio, con la presenza dell'onorevole Edoardo Rixi si è svolta l'assemblea cittadina della sezione "Lega Salvini Premier Pietra Ligure".

Succede nel ruolo di segretario al posto dell'Onorevole Sara Foscolo, Enrico Baral, commerciante di Pietra Ligure.

Il consiglio direttivo sarà composto da Paolo Zunino e Fabrizio Negro.

"Ringrazio i militanti della sezione per avermi scelto e l'Onorevole Sara Foscolo per aver creduto in me. Il mio obiettivo sarà quello di crescere insieme al gruppo, favorendo l'ascolto e coinvolgendo i membri della sezione nelle iniziative future" ha detto Enrico Baral.