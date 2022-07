Albenga, Tomatis tuona dopo l'incontro di Pietra Ligure: "Parlano di una realtà diversa da quella che viviamo, la sanità è un disastro" (VIDEO)

A margine dell'incontro dell'incontro sulla sanità tenutosi al Teatro Guido Moretti di Pietra Ligure, al quale hanno preso parte il presidente della Regione Giovanni Toti oltre agli addetti ai lavori e gli stakeholder, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha rilasciato dichiarazioni pesanti proprio sul tema della sanità locale (leggi QUI).

Affermazioni sottoscritte più da medico, ruolo che ricopre al di fuori dell'attività politica, che da primo cittadino: "Non so quanto sia stato il caso di fare un incontro sulla sanità a 500 metri da un Dea di secondo livello dove si trovano persone in attesa di essere visitate da 10/15 ore e parte di queste se ne torneranno a casa senza aver ricevuto le cure adeguate - ha evidenziato Tomatis - la sanità in questo momento è un disastro, credo che loro (riferito ai relatori della conferenza ndr) parlino di una sanità diversa da quello che vivo io e che vivono tutti i miei colleghi".

"Oggi facciamo fatica a fare i medici perché non abbiamo risposte, le indagini diagnostiche vengono rinviate a sei/otto mesi, gli interventi chirurgici fatti ad un anno di distanza, non c'è disponibilità per le visite specialistiche, stiamo perdendo tutte le più grandi professionalità dei nostri ospedali: è una sanità completamente diversa da quella descritta nel corso dell'incontro. Chi parla non ha la consapevolezza di quello che è l'ambito medico territoriale, di quello che stiamo vivendo sul territorio. Sembra veramente che parlino di una realtà completamente diversa da quella reale" ha concluso amaramente il sindaco ingauno.