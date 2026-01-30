Savona, i consultori di via Chiappino e via Zara trasferiti alla Casa di Comunità. Viaggi: “Incredibile che non sia stato informato il Comune”

Non c’è solo il consultorio di via Zara che sarà accentrato nella Casa di Comunità di via Collodi. Nella struttura dell’Oltreltimbro confluirà anche il consultorio di via Chiappino.

Una notizia che ha colto di sorpresa i savonesi ma anche il Comune, che denuncia di non essere stato informato.

“Leggo che l’Asl ha ufficializzato la decisione di accentrare i consultori di via Zara e via Chiappino in via Collodi – dichiara l’assessore al Welfare Riccardo Viaggi –. Trovo incredibile che il Comune non sia stato informato e che decisioni di questo genere non vengano concertate”.

“Se questo è il nuovo modus operandi dell’Azienda regionale – attacca Viaggi – le nostre preoccupazioni sulla distanza dai cittadini trovano conferma. Sarà importante fissare un incontro con i Comitati di quartiere, a cominciare da quello di Villapiana che ce l’ha chiesto, per affrontare insieme questa vicenda”.

L’Asl ha spiegato che i servizi non saranno tagliati ma accentrati nella nuova Casa di Comunità, prevista dalla riorganizzazione della sanità territoriale.

I consultori familiari, nati nel 1975 con la legge 405, sono un servizio pubblico dedicato all’informazione e all’assistenza psicologica, sanitaria e sociale su maternità, paternità, procreazione responsabile e salute sessuale. Nel tempo le loro funzioni si ampliano: dal 1977 includono spazi per adolescenti, dal 1998 per donne migranti; con la legge 194 del 1978 assumono un ruolo centrale nell’informazione sui diritti della donna in gravidanza e nell’applicazione della normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza. La legge del 2004 sulla procreazione assistita aggiunge competenze su sterilità, infertilità, PMA, adozione e affido.

A settembre 2024 sul territorio dell’Asl 2 risultavano presenti 10 consultori, con 45 operatori, di cui 9 pienamente attivi.