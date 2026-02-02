Albenga, ridistribuzione degli spazi all’ospedale: una sala del Ppi va alla Casa di Comunità. Asl: “Nessun servizio sarà ridimensionato”

Una riorganizzazione degli spazi per “ampliare l’offerta sanitaria sul territorio, senza riduzioni dei servizi esistenti”. È quanto chiarisce l’Asl in merito alla ridistribuzione degli spazi all’interno dell’ospedale di Albenga. Secondo alcune indiscrezioni, la Sale 3 e 4 sarebbero passate dalla disponibilità del Punto di primo intervento alla Casa di Comunità.

Asl chiarisce che solo la Sala 3 del Punto di Primo Intervento sarà destinata alla nuova Casa di Comunità. Una scelta che, secondo l’azienda sanitaria, non avrà ricadute negative sull’operatività del Ppi. “La Sala 3 verrà assegnata alla Casa di Comunità in quanto non funzionale alle attività del Punto di Primo Intervento – precisano dall’Asl – mentre le restanti sale sono pienamente sufficienti a garantire il regolare svolgimento delle attività, che proseguiranno con gli stessi livelli di assistenza finora assicurati”.

“La Sala 4 – sottolineano - rimane nella piena disponibilità del Ppi e manterrà le medesime modalità di utilizzo già in essere”, affermano dall’Asl, escludendo qualsiasi ridimensionamento del servizio.

Anche per quanto riguarda il 118, l’azienda sanitaria chiarisce che non sono previste modifiche operative, se non di tipo logistico. “Il servizio di emergenza territoriale 118 verrà ricollocato in nuovi locali, continuando a svolgere integralmente e senza cambiamenti tutte le attività attualmente garantite”, assicurano.

“Le strutture interessate continueranno ad erogare gli stessi servizi – spiegano ancora – ai quali si aggiungerà la Casa di Comunità, ampliando l’offerta a disposizione della cittadinanza”.

“L’implementazione di nuovi servizi non è mai un processo semplice, tuttavia, questa riorganizzazione consente di potenziare l’assistenza territoriale senza sacrificare alcuna attività o servizio esistente”, conclude l’Asl.