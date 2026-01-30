Asl 2, il Punto Prelievi Mobile continua a operare in Val Bormida: sedi e appuntamenti dal 2 al 6 febbraio

Il Punto Prelievi Mobile di Asl 2 continua il suo viaggio nei piccoli comuni dell’entroterra Savonese. Anche per la prima settimana di febbraio sono previste 5 tappe, una al giorno, per consentire agli abitanti dei comuni dell’entroterra savonese - in particolare della Val Bormida - di avere una soluzione aggiuntiva e più comoda per effettuare gli esami del sangue.

Lunedì 2 febbraio l’unità mobile dedicata ai prelievi del sangue sarà a Mallare, martedì 3 febbraio a Giusvalla, mercoledì 4 febbraio a Millesimo, giovedì 5 febbraio a Cosseria e venerdì 6 febbraio a Roccavignale. L’equipe sanitaria di sarà operativa e a disposizione dei cittadini che hanno preso appuntamento dalle ore 9.30 alle 10.30.

A tal proposito si ricorda che i prelievi si possono prenotare dal medico di medicina generale, nelle farmacie, tramite il portale prenotosalute.liguria.it, utilizzando l’applicazione Salute Simplex, chiamando il call center regionale 010/5383400 o presso gli Sportelli polifunzionali.

Il pagamento del ticket, per chi non è esente, deve avvenire prima della prestazione, (presso gli sportelli Asl2, TicketWeb e PagoPa); non sarà possibile pagare la somma dovuta presso il camper al momento del prelievo, ma è necessario presentarsi all’appuntamento con la ricevuta di pagamento.

Per i prelievi eseguiti a bordo del mezzo mobile è garantita la stessa qualità, sicurezza e tempi di refertazione offerti dagli standard ospedalieri, grazie ad un sistema di collegamento diretto con il Laboratorio Centrale, dove i campioni verranno conferiti per l’analisi.

L’iniziativa rientra nel progetto di prossimità sanitaria promosso dall’Area 2 (Asl 2) di ATS, per portare i servizi diagnostici sempre più vicino ai cittadini, con un’attenzione particolare alle aree interne e montane. L’obiettivo è colmare la distanza tra servizi sanitari e cittadini, facilitare e ampliare le possibilità di accesso alle prestazioni, con un occhio di riguardo per i luoghi più periferici e per le persone che hanno maggiori difficoltà a spostarsi, come i soggetti fragili e gli anziani.

"Si consiglia di consultare il sito ufficiale (www.asl2.liguria.it) e la pagina Facebook (www.facebook.com/asl2savonese) di ASL 2 per rimanere sempre aggiornati sui nuovi appuntamenti e sui comuni interessati nelle settimane successive. Dopo un primo periodo di messa a punto dei calendari, l’obiettivo è raggiungere una programmazione settimanale fissa sulla base della risposta e delle necessità registrate nella popolazione", si legge nella nota.