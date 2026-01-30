Savona, consultorio e centro prelievi da via Zara a via Collodi, a Villapiana sale la protesta

Un quartiere si mobilita per il consultorio di via Zara. Il servizio di consultorio e punto prelievi sarà spostato alla Casa di Comunità di via Collodi. Una notizia che ha messo in agitazione i resdienti di Villpaiana e il Comitato di quartiere Villapiana – La Rusca.

“I cittadini sono particolarmente preoccupati per le molteplici voci che indicano una possibile riorganizzazione o riduzione dei servizi sanitari di prossimità del presidio-consultorio ASL2 di via Zara 9 – spiega il Comitato –. Il presidio, che ospita il centro prelievi, il consultorio pediatrico, ginecologico e il servizio psicologico, è un punto di riferimento storico per il quartiere più popoloso di Savona; è da considerarsi essenziale soprattutto per le fasce più fragili: anziani e giovani famiglie”.

E, in caso di spostamento, il Comitato è pronto a dare battaglia. “Se le voci di chiusura si intensificheranno – dice – il Comitato è pronto ad avviare raccolte firme o assemblee pubbliche per chiedere rassicurazioni al Comune e alla Regione. Riteniamo che, per un residente di Villapiana, doversi spostare verso il centro città o verso Valloria rappresenti comunque una perdita di autonomia e molto più di un semplice disagio”.

La preoccupazione è anche del Pd cittadino. “Già corre voce che il consultorio di via Zara, che serve il quartiere di Villapiana – spiega il segretario del Pd di Savona, Simone Anselmo – il più popoloso della città, e le aree limitrofe, verrà chiuso. Se la notizia fosse confermata, rappresenterebbe con tutta evidenza un danno forte per il sistema sanitario e sociale di Savona. La nostra azione in difesa dei cittadini sarà forte e decisa”.

Lo spostamento dei servizi da via Zara a via Collodi rientra nella riorganizzazione sanitaria che prevede le Case di Comunità e un accentramento dei servizi, ma che, secondo i residenti del quartiere, creerà disagio per le fasce più deboli, come gli anziani, costretti a spostarsi per i prelievi. Idem per le mamme che si rivolgono al consultorio.

“Il consultorio e il punto prelievi – spiega Amatore Morando, direttore del Distretto sociosanitario – non vengono cancellati, ma saranno in via Collodi, alla Casa di Comunità, dove le poltrone per i prelievi saranno quattro invece dell’unica presente in via Zara. In via Zara si trasferirà lo Psal, Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. La parte ambulatoriale, invece, sarà in via Collodi”.