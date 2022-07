Siccità, nuova ordinanza del sindaco a Calizzano: “Acqua potabile solo per uso domestico fino al 15 agosto”

Nuova ordinanza per il comune di Calizzano, che con la firma odierna del sindaco Pierangelo Olivieri pone limitazioni all’utilizzo dell’acqua potabile fino al prossimo 15 agosto.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del perdurare della siccità dovuta alle scarse precipitazioni atmosferiche che hanno pregiudicato la ricarica delle sorgenti e delle falde dei pozzi che alimentano l'acquedotto pubblico.

L'obiettivo è preservare la maggior quantità di acqua per uso igienico e sanitario, riducendo ogni impiego per scopi diversi. In tale periodo è pertanto vietato l’utilizzo dell’acqua per: riempimento piscine; irrigazione giardini e orti; lavaggio automezzi, strade, cortili e affini.

La mancata osservanza alle disposizioni della presente ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. La priorità è la fornitura di acqua alle utenze per uso domestico.