Sabato 16 luglio la terza edizione di “L’Inferno di Dante nelle Grotte di Toirano”

Si svolgerà sabato 16 luglio prossimo, alle ore 21.00, nel tratto conclusivo della Grotta di Santa Lucia Inferiore – il cosiddetto “Tanone” –, all’interno del ben noto complesso carsico in provincia di Savona, la terza edizione di “L’Inferno di Dante nelle Grotte di Toirano”.

In questa suggestiva cornice, che tanti punti di contatto dimostra di avere con le ambientazioni della prima cantica della Commedia, torneranno finalmente a risuonare, dopo la prolungata sospensione degli eventi dettata dal Covid, i celebri versi che scandiscono i canti III, V, X, XXVI e XXXIII dell’Inferno, laddove incontriamo, rispettivamente (e tra le tante altre presenti), le figure di Caronte, Paolo e Francesca, Farinata degli Uberti, Ulisse e del Conte Ugolino.

Come nelle due precedenti edizioni, la lettura espressiva dei versi danteschi è affidata all’intensa interpretazione e alla voce calda e profonda dell’attore Alessandro Sorrentino, già insignito, nel 2003, del Premio “Il Lauro Dantesco”, massimo riconoscimento per i lettori del Sommo Poeta, tributato dal Centro Relazioni Culturali di Ravenna.

Sempre in linea con la “tradizione”, ogni lettura sarà accompagnata dal commento critico del Dott. Marco Trucco, che, non senza tracciare una rete di collegamenti con altri autori della letteratura italiana fortemente influenzati dalla Commedia, fornirà al pubblico tutti gli elementi utili a cogliere la polisemia e la profondità culturale del dettato e del messaggio poetico dantesco.

Promossa dal comune di Toirano, la serata è a ingresso libero. A tutti gli interessati si consiglia – come sempre per le visite turistiche alle Grotte e per gli eventi straordinari che vi si svolgono – di indossare scarpe chiuse con suola in gomma e di coprirsi adeguatamente, nonostante il caldo estivo all’esterno, per via dell’alta percentuale di umidità e della temperatura costante a 16° propria del sito.