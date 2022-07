Finalborgo, è festa nel nome di don Franco Destefanis: intitolato al curato l'Auditorium di Santa Caterina (FOTO)

Giornata di festa a Finalborgo, non solo per le celebrazioni della Madonna del Carmine. In questa così sentita ricorrenza religiosa tutto il rione e anche i cari amici di Orco hanno festeggiato il ricordo di don Franco Destefanis a cui è stato intitolato ufficialmente stamani (17 luglio, ndr) l'Auditorium del complesso di Santa Caterina.

Un luogo simbolico, legato alla figura del curato che per circa 70 anni è stato un costante e sapiente punto di riferimento per il Borgo e per la parrocchia orchese di San Lorenzo: lì, quando ancora la struttura era adibita a carcere, ricoprì il ruolo di cappellano dopo essere giunto da Piana Crixia (dov'era nato nel 1923) quando fu nominato presbitero (nel 1947).

A ricordarlo ora sarà una targa, al momento si trova su di un piedistallo ma che verrà affissa una volta ottenute le necessarie autorizzazioni dalla Sovrintendenza, scoperta dal cugino il quale ha voluto ringraziare i numerosi partecipanti, parrocchiani per i quali "il don", come veniva affettuosamente chiamato, era diventato nel tempo amico e spesso confidente.

"La vostra numerosa presenza è la testimonianza più grande di quanto bene il Borgo abbia voluto bene a don Franco" ha sottolineato il cugino facendo seguito agli interventi non solo dei sindaci Frascherelli e Barelli e dell'assessore finalborghese Franco De Sciora, ma anche di monsignor Calogero Marino e di don Gianluigi Caneto.

Dalle parole di tutti è trasparito chiaro come la figura di don Franco fosse stimata e benvoluta da tutti coloro che ebbero la fortuna di conoscerlo.