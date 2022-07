+Cairo: "Servono servizi igienici pubblici nella nostra città"

"Da anni mancano fisicamente nel nostro centro città servizi igienici sanitari pubblici volti a soddisfare le esigenze dei cittadini, nello specifico da quando sono stati chiusi e successivamente smantellati quelli in prossimità del teatro La Rosa/Asilo Monsignor Bertolotti". Questa la mozione presentata dal gruppo di opposizione "+Cairo".

"Gli unici esistenti sono situati presso il cimitero di Cairo Montenotte o spostandoci dal centro storico (e anche da zone ad esso limitrofe) nel parco delle Ferrere" aggiungono i consiglieri comunali Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio.

"Questo comporta disagi anche tra le persone anziane, nonché causa maleducazione di un gran numero di avventori, anche immagine indecorosa della città e quindi irrequietezza tra i nostri concittadini. Inoltre come ci è stato riferito da diversi esercenti commerciali, soprattutto in occasioni di manifestazioni e/o eventi, non da ultimo per la Sagra della Tira, porta le persone a sovraffollare quelli dei locali pubblici. Alcuna valutazione in ordine ad un ripristino o a una nuova collocazione idonea è mai stata mossa o paventata in questi anni?".

"Come gruppo chiediamo di verificare e individuare i possibili siti dove costruire nuovi servizi igienici in grado di dare ristoro a un generoso numero di persone, e in modo da garantire un civile diritto al bisogno e non imbrattare le vie cittadine - aggiungono - Suggeriamo come possibile locazione quella di crearne alcuni a palazzo di città con accesso indipendente, ed esulando dagli orari di apertura dell’eventuale palazzo comunale, a maggior ragione che ad oggi è chiaro come insistano ancora lavori di ultimazione della sede".

"Proponiamo di prendere ad esempio quello richiamato del parco delle Ferrere, ed essendo in essere una convenzione con la società gestore del parco stesso, che si auspica prosegua e venga rinnovata, la possibilità di inserire in tale accordo la realizzazione/gestione di almeno un nuovo servizio igienico pubblico sul territorio. Questo potrebbe essere un nuovo modus operandi di interazione e responsabilizzazione di rapporti sinergici tra ente e aziende/associazioni della nostra città".

"Pertanto - si legge nella mozione - si impegna il sindaco a lavorare sin da ora per definire la nuova collocazione di servizi igienici pubblici nel nostra città e fare in modo che ne sia dotata rendendola più vicina alle esigenze della cittadinanza. Sperando nella collaborazione dell’amministrazione e rendendoci disponibili a collaborare nella realizzazione dell’idea e del progetto".