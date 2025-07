Saldi estivi al via in Liguria: 45 giorni di shopping scontato

Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi in Liguria. Da sabato 5 luglio, i negozi di tutta la regione hanno abbassato i prezzi, dando il via a 45 giorni di sconti che si concluderanno lunedì 18 agosto.

Innanzitutto, è importante conoscere le regole sui cambi: la sostituzione del capo è generalmente a discrezione del negoziante, ma diventa un obbligo in caso di prodotto danneggiato o non conforme, come previsto dal Codice del Consumo. In questa circostanza, il cliente ha diritto alla riparazione, al cambio o, se impossibile, al rimborso, a patto di denunciare il difetto entro due mesi dalla scoperta. Discorso diverso per gli acquisti online, dove vige sempre il diritto di recesso entro 14 giorni. Anche la prova dei capi in camerino non è un obbligo per l'esercente, ma una scelta lasciata alla sua discrezionalità.