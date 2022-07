Soccorsi mobilitati per un'automobile uscita di strada in via Nuova di Casanova a Varazze. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 6 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine. Secondo quanto riferito, il conducente avrebbe abbandonato l'auto prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sono in corso le indagini del caso.