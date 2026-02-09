Tentato furto in una scuola di Savona, denunciato 49enne con precedenti e attrezzi da scasso

Nell’ambito della costante attenzione al controllo del territorio, la Polizia di Stato ha segnalato all’Autorità Giudiziaria un quarantanovenne italiano con precedenti per reati contro il patrimonio, con l’accusa di tentato furto, porto di oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso.

Nei giorni scorsi, i responsabili dell'Istituto scolastico Iss/Itis Ferraris Pancaldo di via alla Rocca di Savona hanno denunciato un tentato furto.

Un uomo aveva forzato una porta “antipanico” per introdursi nella scuola e aveva manomesso i distributori automatici con l’intento di appropriarsi del denaro al loro interno. Il furto è però fallito grazie al funzionamento dei distributori con metodi di pagamento digitale, lasciando comunque ingenti danni causati dall’effrazione.

L’esame delle registrazioni della videosorveglianza dell’istituto e l’attenzione dei poliziotti delle Volanti hanno permesso di individuare il 49enne nella zona della stazione ferroviaria. Un controllo a una persona dal fare sospetto ha portato al ritrovamento, nel suo zaino, di un coltello da cucina e di strumenti atti allo scasso.

Successivi accertamenti in Questura, insieme al confronto con i fotogrammi della videosorveglianza, hanno confermato l’identità dell’uomo come autore del tentato furto. Al termine delle operazioni, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.