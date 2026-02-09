Rocchetta Cairo piange Edmea Gilardo, storica commerciante e punto di riferimento della frazione

Si è spenta all’età di 89 anni Edmea Gilardo, figura storica della vita commerciale e sociale di Rocchetta Cairo. Per oltre sessant’anni ha gestito il suo negozio di merceria e tessuti nella frazione cairese, diventando un punto di riferimento per più generazioni di residenti.

I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa di Sant’Andrea, alla presenza di familiari e amici. Edmea lascia i figli Alessandro, ex funzionario del Comune di Cairo Montenotte e ora impiegato nel municipio di Cosseria, e Federica, oltre ai generi Giuseppe e Viviana, ai nipoti Luca, Maria e Giulia e alla sorella Carla

Sulla pagina social "Sei di Rocchetta se…" numerosi attestati di affetto e stima hanno ricordato la donna e la sua attività: "Ciao Edmea, con te non se ne va solo una negoziante, ma una persona, una presenza quotidiana, una storia, un pezzo di Rocchetta. Grazie per tutti gli anni in cui sei stata lì", scrive una residente. Un’altra utente aggiunge: "Cara Edmea, siamo state tanti anni vicini di casa quando la scuola materna era nel vecchio asilo. Ho sempre frequentato il tuo negozio, con prodotti di qualità e tanti consigli. Buon viaggio, ti ricorderò sempre. Un abbraccio alla famiglia".