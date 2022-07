Anziana scomparsa e ritrovata a Spotorno, il sindaco Fiorini plaude i soccorsi: "Orgoglioso delle forze messe in campo"

Si sono concluse con un lieto fino dopo circa cinque ore dove la mobilitazione di soccorsi è stata rapida e consistente nel numero, oltre che fruttuosa nel risultato, le ricerche della settantenne torinese scomparsa intorno alle 12 a Spotorno.

La donna è stata rintracciata nella vicina Noli, dove ai militi della Croce Bianca con le loro unità cinofile, i carabinieri, la polizia locale e la Protezione Civile spotornesi si erano aggiunti i colleghi nolesi di questi ultimi.

Dopo i primi accertamenti di carattere sanitario, la donna è stata accompagnata dai soccorritori al municipio di Spotorno, dove si trova la sala Coc, e quindi ascoltata dai carabinieri che coordinavano le ricerche e hanno avuto quindi il compito di mettere anche burocraticamente la parola "fine" alla vicenda, prima di potersi ricongiungere col marito.

"Sono orgoglioso delle forze che siamo riusciti a mettere in campo in così poco tempo in una giornata caldissima di luglio - commenta il sindaco Mattia Fiorini -. Oltre ai carabinieri e alla polizia locale, alla disponibilità di Tpl, tutto il volontariato si è dimostrato ancora una volta elemento fondamentale: i ragazzi della Croce Bianca di Spotorno (compreso anche il nucleo cinofilo), AIB Spotorno e AIB Noli si sono immediatamente resi disponibili con competenza e professionalità coordinati da una collaborazione tra Carabinieri di Spotorno e Comune di Spotorno con Sindaco e Comandante della Polizia locale e gli agenti in servizio".

Insomma, "un bel segnale di un sistema che funziona" conclude il primo cittadino.