Pietra, Rozzi (FdI) contro l'appello a Draghi firmato da De Vincenzi: "Volontà politica di parte, il sindaco nel suo ruolo istituzionale rappresenta tutti i cittadini"

"Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprimiamo contrarietà all’appello che anche il sindaco De Vincenzi ha promosso per sostenere la conferma di Draghi a Palazzo Chigi. L’iniziativa rappresenta una volontà politica di parte, mentre il sindaco nel suo ruolo istituzionale rappresenta tutti i cittadini". Lo afferma Silvia Rozzi, consigliere comunale a Pietra Ligure, Capogruppo di Fratelli d'Italia.

"Si sta chiedendo di mantenere in vita un governo paralizzato da veti e divisioni interne che danneggia l’Italia e le stesse comunità locali. Per primi i sindaci hanno bisogno di certezze e di un quadro istituzionale capace di sostenere gli sforzi inenarrabili a cui sono chiamati quotidianamente. Il sindaco viene eletto dai cittadini; è giunta l’ora che anche a livello nazionale l’Italia possa finalmente confidare in un governo reso forte e autorevole dallo stesso consenso popolare" conclude la Capogruppo di Fratelli d'Italia.