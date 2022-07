Sindaci, anche De Vincenzi firma l'appello a Draghi: "Momento delicato e cruciale, c'è necessità di stabilità e di continuità di governo"

"Condividendo le preoccupazioni per la crisi di governo in atto, ho sottoscritto con convinzione la lettera aperta #sindaciperdraghi con cui più di 1300 colleghi sindaci di altrettante città italiane stanno chiedendo al presidente del Consiglio Mario Draghi di mantenere il proprio incarico e alle forze politiche che in Parlamento hanno dato vita alla maggioranza che sostiene il governo di pensare al bene del Paese". Lo dichiara Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato e contemporaneamente cruciale che ha necessità di stabilità e di continuità di governo” conclude il primo cittadino pietrese.