Consiglio comunale in orario mattutino, +Cairo scrive al sindaco: "Chi lavora non può assistere alla seduta"

Il gruppo di opposizione +Cairo scrive al sindaco Paolo Lambertini in merito alle modalità di convocazione del Consiglio comunale.

"Illustrissimo sindaco, pervenuta ai sottoscritti la convocazione del secondo Consiglio comunale di questo suo mandato amministrativo. Già con stupore avevamo potuto constatare come la convocazione del primo Consiglio comunale di insediamento di sindaco e giunta fosse stato fissato alle 9.30 di un venerdì mattina" spiegano i consiglieri comunali Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio.

"Oggi vediamo come il secondo Consiglio comunale ha deciso di convocarlo al medesimo orario, ma di lunedì 25 luglio, Nella storia della nostra cittadina mai era accaduto che un sindaco decidesse di iniziare il proprio mandato convocando quello che dovrebbe essere il momento di maggiore democrazia nell'attività comunale in tali orari senza alcuna condivisione con il gruppo di opposizione. Se pur vero, che negli anni, la distanza tra eletti ed elettori si è sempre più ampliata (la scarsissima affluenza al voto del 12 giugno dimostra questo), e altresì inconfutabile come prima di tutto sia pressoché impossibile per chi lavora assistere ad un Consiglio comunale in tali orari. Inoltre, la quasi totalità dei consiglieri comunali hanno loro stessi una propria attività lavorativa che, nel caso dei lavoratori dipendenti, significa un esborso, in termini di rimborso del costo del lavoratore, da parte dell'amministrazione comunale".

"Nella storia democratica della Cairo repubblicana i consigli comunali si sono sempre tenuti in orario serale, quasi sempre dopo le ore 20.30, perché si è sempre inteso rispettare il sacrificio di coloro che intendono dedicarsi attivamente alla vita democratica del nostro comune senza far mancare il proprio apporto alla propria attività lavorativa".

"Gli esempi sono numerosi, basti pensare ad Oscar Assandri, un sindaco operaio che terminava quotidianamente la propria attività in fabbrica per poi dedicarsi alla propria Città ancor prima che alla sua famiglia. Tutto ciò premesso, la presente verrà divulgata ai cittadini perché troviamo che su questi temi si debba ritrovare sintonia e condivisione proprio con loro, cairesi che seguono l'attività del Consiglio comunale, ma anche tanti che non lo fanno o, ancor peggio, neppure ritengono di dover esercitare il loro diritto/dovere di esprimere il proprio voto, Di questo ci preoccupiamo noi ma, di questo tema, si dovrebbe soprattutto preoccupare Lei nell'esercizio del suo ruolo" concludono i consiglieri del gruppo +Cairo.