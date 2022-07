Alassio, valori anomali nelle acque: scatta il divieto di balneazione nei pressi del Molo Bestoso

Non sarà possibile, almeno non nelle prossime ore e fino a che non si avranno i risultati delle analisi di laboratorio, farsi un bagno nei pressi del Molo Bestoso, ad Alassio.

A far scattare il divieto di balneazione, tramite l'ordinanza predisposta su indicazioni di Arpal dal sindaco Melgrati, alcuni prelievi dell'agenzia regionale che hanno svelato lievi anomalie nei parametri osservati.

"Siamo sorpresi - spiegano da Sca - perché in quella zona non vi sono scarichi fognari. Per questa ragione, prima ancora che entrasse in vigore il divieto abbiamo provveduto ad effettuare ulteriori prelievi sia alla radice, sia in testa al molo. Entro 24 ore avremo gli esiti".

L'obbiettivo è sia verificare il persistere dell'agente inquinante, sia comprenderne la provenienza. "Non si esclude la componente delle alte temperature che stiamo registrando in questi giorni - il commento dei tecnici - ma potrebbe provenire anche dalle acque bianche. Certo è che stiamo correndo contro il tempo per risolvere il problema".

"Si tratta di valori non preoccupanti - aggiungono dall'Amministrazione Comunale - ma il divieto di balneazione, in questi casi è un obbligo di legge. Rispetto all'estate scorsa la normativa in questi casi è variata, in passato il divieto di balneazione scattava dopo due prelievi a distanza di 72 ore, ora scatta al primo prelievo sfavorevole. Confidiamo di ripristinare la balneabilità quanto prima".