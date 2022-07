Cairo, asilo nido "Nilde Bormioli": aperte le iscrizioni per entrare in graduatoria

Il comune di Cairo Montenotte stilerà una graduatoria per giungere all'assegnazione dei posti (variabili in base alle richieste degli anni precedenti, fino al numero massimo di 24) ad esso riservati presso l’asilo nido “Nilde Bormioli” per l’anno educativo 2022/2023.

La classifica verrà formata sulla base dei criteri stabiliti dal bando approvato con determinazione numero 495 del 20/07/2022: hanno diritto di accesso al servizio i genitori di bambini tra i 3 mesi e i 3 anni di età residenti nel comune di Cairo Montenotte.

Le domande di iscrizione devono essere presentate entro il 1° agosto 2022 e inviate via email a servizisociali@comunecairo.it o consegnate allo Sportello dei Servizi Sociali in via Fratelli Francia 14 a Cairo Montenotte.

Inoltre, fino al compimento del ciclo educativo, i bambini già frequentanti mantengono il diritto al posto e sono ammessi alla frequenza dell’anno educativo successivo mediante conferma dell’iscrizione da presentare sempre entro il 1° agosto 2022.