Altro colpo a parametro zero per il Genoa: dal Besiktas ecco Güven Yalçin

Dopo un corteggiamento durato alcune settimane, Güven Yalçin, che non aveva rinnovato il suo contratto in scadenza a fine giugno col Besiktas, è un nuovo attaccante del Genoa.

Lo rende noto la stessa società rossoblù che puntualizza: "Giovane di talento ed esperienza, l’attaccante turco è nato a Düsseldorf il 18 gennaio 1999. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Besiktas segnando 6 reti in campionato e vincendo la Supercoppa di Turchia. Vanta 3 presenze in nazionale maggiore. In Italia ha giocato per il Lecce nella stagione 2020/2021".

Yalçin, che si è già aggregato alla squadra nel ritiro di Bad Häring e che già da domani potrebbe essere disponibile per l'amichevole contro il Mallorca, ritrova così come compagno di reparto Massimo Coda.

Grazie alla sua duttilità, l'attaccante turco potrà essere impiegato come alternativa al bomber campano o come compagno di reparto in caso di attacco a due o tre punte, soluzioni su cui il tecnico tedesco Alexander Blessin sta lavorando nel ritiro austriaco.