Giro di vite della Polizia Locale di Borghetto sui controlli dei terreni incolti a rischio incendio

"L'articolo 35 del regolamento di polizia urbana approvato con delibera del consiglio comunale n° 71 del 28 11.2018 impone ai proprietari dei terreni di provvedere al taglio periodico dell'erba, alla potatura delle piante e alla cura del verde in genere all'interno della proprietà, sia per motivi igienico-sanitari che ai fini del decoro pubblico. A maggior ragione, considerato l'alto rischio di incendi, è necessario un monitoraggio costante del territorio da parte della Polizia Locale che ringrazio per il grande lavoro che sta svolgendo anche su questa materia. Pertanto, invito tutti i proprietari dei terreni al rigoroso rispetto dell'ambiente e a ottemperare al regolamento comunale". Ad affermarlo in una nota il sindaco di Borghetto S. Spirito Giancarlo Canepa