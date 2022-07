Meteo, prosegue l'alta pressione con temperature sempre superiori ai 30°

Ben si presta il vocabolo canicola a descrivere il forno climatico di questo ultimi giorni. Diverranno sempre più presenti e durature, purtroppo le allerte per disagio più o meno marcato da queste ondate di calore, sempre più persistenti. Nulla o poco potranno i temporali di calore che compariranno a macchia di leopardo

La tendenza a lunga scadenza fa intravedere la possibilità di un cambio di passo verso la fine del mese.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi venerdì 22 a domenica 24 luglio

Cielo generalmente sereno o poco con sviluppo di nubi cumuliformi e possibili temporali di calore al pomeriggio, localmente anche forti soprattutto nelle zone a ridosso dei rilievi soprattutto domani. Temperature calde con valori massimi tra 32 e 34 °C, minime tra e 23 e 25° in pianura. Valori massimi tra 29 e 32 °C, minime tra e 23 26° al mare. Venti moderati da Nord Est in Liguria, e da Nord Ovest in pianura.

Da lunedì 25 luglio

Ancora alta pressione, anche se in attenuazione on lieve calo termico sino a giovedì.

1° Datameteo Educational Summer School "Dati e App per Outdoor Meteo" 27 e 28 agosto 2022 - Busca(CN). Due giorni per vivere la meteorologia. Corso con ore formative approvate per insegnanti https://datameteo.education.

